45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştı

Sihirli Annem dizisinde Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, pankreas kanseriyle mücadelesini sürdürüyor. Tedavi sürecinde olan sanatçı, hastaneden çektiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Özellikle 2000'li yıllarda yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Perihan Teyze karakteriyle tanınan ancak uzun süredir ekranlarda yer almayan Gül Onat’ın pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. 

45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştı - 1. Resim

“NE ZAMAN ÖLECEĞİM ACABA” DİYORUM

Usta oyuncu, katıldığı bir programda pankreas kanseri teşhisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Onat, ailesinde kanser vakaları olduğunu belirterek şu sözleri dile getirmişti:

“Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor pankreasta ciddi bir sorun var dedi. Çok başında görünüyor dediler. Doktor bunu alırım dedi. Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum.”

45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştı - 2. Resim

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Pankreas kanseri tedavisi süren başarılı oyuncu Gül Onat, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Onat, yeni fotoğrafına “Tedavi günleri” notunu yazdı. Ünlü sanatçı kendisine destek verenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştı - 3. Resim

