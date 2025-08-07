Brad Pitt’in büyük acısı… Aldığı haberle yıkıldı

Hollywood yıldızı Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt, 5 Ağustos 2025 Salı günü 84 yaşında hayatını kaybetti. Missouri’nin Springfield şehrinde yaşayan Jane Pitt’in vefatı TMZ tarafından duyuruldu.

“HENÜZ GİTMENE HAZIR DEĞİLDİK”

Brad Pitt’in yanı sıra Doug ve Julie adında iki çocuğu daha olan Jane Pitt’in torunu Sydney Pitt, sosyal medya hesabından büyükannesine yönelik duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Sydney, paylaşımında büyükannesinin kocaman bir kalbe sahip olduğunu ve herkese karşı derin bir sevgi beslediğini ifade etti. Duygularını ise “Henüz gitmene hazır değildik ama şimdi özgürce şarkı söyleyip, dans ettiğini bilmek içimizi rahatlatıyor...” sözleriyle dile getirdi.

CANLI YAYINDA SEVGİSİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, birkaç ay önce Today Show programına konuk olmuş ve programın sunucusu Savannah Guthrie ile bir araya gelmişti. Ünlü oyuncu, canlı yayında “Anneme selam söylemeliyim, çünkü her sabah seni izliyor” diyerek, annesine sevgisini de “Seni seviyorum” sözleriyle dile getirmişti.

VEFATI AİLEYİ DERİNDEN SARSTI

Jane Etta Pitt, eski bir aile danışmanıydı ve çoğunlukla kameraların önünden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyordu. Ancak, eşi William Pitt ile birlikte ara sıra Brad Pitt’in film galalarına katılmıştı. Ayrıca, yaklaşık beş yıl önce tüm aile üyelerini bir araya getiren özel bir etkinlik organize etmişti.

Brad Pitt ile annesi arasında çok güçlü bir bağ vardı. Ailenin bir arada kalmasında önemli bir rol oynayan Jane Etta Pitt’in vefatı, hem ailesi hem de sevenleri için derin bir kayıp oldu.

Brad Pitt’in annesi Jane Etta Pitt’in ölüm nedeniyle ilgili resmi ya da detaylı bir açıklama yapılmadı. Sadece 84 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor.