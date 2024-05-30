5 ay önce boşanmıştı! 63 yaşındaki Burak Sergen yeniden damat oluyor

Ünlü oyuncu Burak Sergen, 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihal Ünsal ile Ocak ayında yollarını ayırmıştı. Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlilik kararı aldı. Çift, yarın yapılacak düğünle ‘evet’ diyecek.

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Burak Sergen, üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 63 yaşındaki oyuncu yarın Fuat Paşa Yalısı’nda Gizem Şağban ile hayatını birleştirecek.

3. EVLİLİĞİ OLACAK

Burak Sergen, ilk eşi Işıl Sergen le 2018 yılında boşandı. Daha sonra kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında evlendi. Oyuncu daha sonra koronavirüs olduğu sırada aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Çift, bu yılın başlarında ise boşandı.

Burak Sergen - Gizem Şağban

DÜĞÜN YARIN

Sabah’ta yer alan habere göre Burak Sergen üçüncü kez evleniyor. Ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile bir süredir birlikteydi. Sergen ve Şağban, geçtiğimiz günlerde mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle Gizem Hanım ile dünya evine girecek.