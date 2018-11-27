Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sene Fransa'da dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı dün Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşandı. İkilinin ayrılıklarıyla ilgili ortaya atılan iddialardan biri de Şeyma Subaşı'nın, oyuncu Çağatay Ulusoy ile adının aşk dedikodusuna karışmasıydı. Çağatay Ulusoy'dan konuyla ilgili açıklama geldi.



Adı Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Çağatay Ulusoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Hem Acun Abi hem Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız asılsız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim.