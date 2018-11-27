Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile olan bir yıl 2 aylık evliliğini dün Silivri Adliyesi’nde sonlandıran Şeyma Subaşı, ayrılıktan sadece birkaç saat sonra Bebek’te bulunan mekanına gitmiş ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Ayrılık sonrası yapacağı paylaşımlar merakla beklerken Şeyma Subaşı, İstanbul’dan ayrıldı.



Boşanmasının üzerinden 24 saat geçmeden havalimanına giden Subaşı, kızı Melisa’yı valizinin üzerinde taşırken çektiği videoyu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Subaşı'nın videoda 'Bye bye İstanbul' demesi ise dikkati çekti.