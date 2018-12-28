Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bizim Hikaye dizisinin 53. son bölümünde şok bir ayrılık yaşandı. Bizim Hikaye'de Tülay ve Tufan Almanya'ya gitme kararı aldı. Dizinin sevilen karakteri Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade de son bölümde Bizim Hikaye'ye veda etti.

NESRİN CAVADZADE VEDA ETTİ

Bizim Hikaye dizisi 53. son bölümüyle 27 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde Almanya'dan iş teklifi gelen Tülay ve eşi Tufan yurt dışına yerleşme kararı aldı. Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması nedeniyle senaryoda sürpriz bir değişiklik yaşandı. Tülay'ı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılırken, Tufan rolündeki Mehmet Korhan Fırat'ın ise diziye geri dönüp dönmeyeceği ise belli olmadı.