Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur dizisinin yayınlanan ikinci sezon 15. bölümünde Yamaç Koçovalı’nın vurulması kafaları karıştırmıştı. Yamaç’ı vuran kişinin Selim’in oğlu Akın Koçovalı olduğu ve bu karakteri de Şampiyon filminde oynayan Ekin Koç’un canlandıracağı iddia edildi. Dizide uzun süredir adı geçen ancak bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim’in oğlu Akın Koçovalı’nın yeni bölümlerde yer alacağı ifade edildi.