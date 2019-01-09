Çukur dizisinin yayınlanan ikinci sezon 15. bölümünde Yamaç Koçovalı’nın vurulması kafaları karıştırmıştı. Yamaç’ı vuran kişinin Selim’in oğlu Akın Koçovalı olduğu ve bu karakteri de Şampiyon filminde oynayan Ekin Koç’un canlandıracağı iddia edildi. Dizide uzun süredir adı geçen ancak bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim’in oğlu Akın Koçovalı’nın yeni bölümlerde yer alacağı ifade edildi.
Şampiyon Çukur’a transfer oldu
09.01.2019 - 22:41 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 22:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çukur dizisinin yayınlanan ikinci sezon 15. bölümünde Yamaç Koçovalı’nın vurulması kafaları karıştırmıştı
Etiketler : ekin koç,
597462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/597462.aspx
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