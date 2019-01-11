Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu Hande Erçel'in bir süredir kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, sabaha karşı hayatını kaybetti.

SABAHA KARŞI VEFAT ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi kansere yenik düştü. İki gün önce durumu ağırlaşan anne Aylin Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.

Erçel, bir dergiye verdiği röportajda annesine donör olacağını söylemişti.

"DURUMU İYİYE GİDİYOR" DEMİŞTİ

Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti. Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.