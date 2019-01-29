Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, kalabalıkta cebindeki parasını çalındığını söyledi.

"CENAZEDE 5 BİN LİRAM ÇALINDI"

Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, son olarak pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katıldı. Sunucuların cenazedeki fotoğraf çekme tartışmasını hatırlatması üzerine açıklama yapan Nuri Alço, şöyle konuştu: "Cenazelerde bütün ünlüleri görmek için gelenleri haddi hesabı yok. Cenazelerde fırsat kollayan fırsatçılar çok. Ayşen Gruda'nın cenazesinde yine param çalındı.

"OYA AYDOĞAN'IN CENAZESİNDE DE PARAM ÇALINDI"

Yanımda koskoca başkan var ve onun korumaları diğer yanımda Gürsel Tekin var onun yanında kültür bakanı var. Onların korumalarının yanında dahi gelip cepten 5 bin lira param çalındı. Ev kirasını hazırlamıştım onu verecektim o gitti. Emniyetin çalışması lazım. Daha öncede Oya Aydoğan cenazesinde 3-4 bin lira param çalındı. Allah katında çok büyük günah."