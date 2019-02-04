Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor, bu sene Türkiye-Yunanistan rekabetine sahne oluyor. 2 Şubat akşamı ilk bölümü ile ekranlara gelen Survivor'da eleme heyecanı başladı. Yarışmanın ikinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde, Acun Ilıcalı, Yunan takımından Dimitri ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

SURVİVOR DİMİTRİ'YE NE OLDU?

Sakatlık sonrası doktor raporu beklendiğini belirten Acun Ilıcalı, bu sonuçlara göre Dimitri’nin yarışmadan ayrılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

"BÜYÜK İHTİMAL SURVIVOR'A DEVAM EDEMEYECEK"

Başarılı televizyoncu, "Dimitri hakkında kötü bir haber aldık. Doktorlar büyük ihtimalle devam edemeyeceğini söylüyorlar. Son bir değişiklik olmazsa Survivor'a devam edemeyecek. Yedek yarışmacılarımız var ve hazır. Bunlar da önümüzdeki günlerde takımlara dahil olacak. Yunan takımı da bunu biliyor" dedi.

SURVIVOR DİMİTRİ MARGARİTİS KİMDİR?

45 yaşında olan Survivor Yunanistan yarışmacısı Dimitri Atina’da yaşıyor. Evli ve 14 yaşında bir çocuk babası olan Dimitri, Korydallos Cezaevinde gardiyan olarak çalışıyor. Survivor 2019 oyuncusu olan Dimitri tenis şampiyonu olarak tanınıyor ve yıllarca atletizm ile uğraştı.

Survivor 2019 yarışmacısı Dimitri, Yunan Özel Kuvvetler komutanlığında da çalışmıştır. Dimitri hiçbir şartta Türklerin onu yenemeyeceğini düşünüyor.