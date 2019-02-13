Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kitap yazmak üzere bir yayıne ile anlaşma sağladı. Yayınevinin sosyal medya hesabından duyurulan haberde, ''Hazır mısınız? Bomba gibi bir kitap geliyor'' ifadeleri kullanıldı.