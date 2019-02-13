Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kitap yazmak üzere bir yayıne ile anlaşma sağladı. Yayınevinin sosyal medya hesabından duyurulan haberde, ''Hazır mısınız? Bomba gibi bir kitap geliyor'' ifadeleri kullanıldı.
Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor
13.02.2019 - 16:53 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
14 ay evli kaldığı Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz kasım ayında boşanan Şeyma Subaşı, kitap çıkarmaya hazırlanıyor.
Etiketler : Şeyma Subaşı,Acun Ilıcalı,
604466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/604466.aspx
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