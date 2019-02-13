Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kitap yazmak üzere bir yayıne ile anlaşma sağladı. Yayınevinin sosyal medya hesabından duyurulan haberde, ''Hazır mısınız? Bomba gibi bir kitap geliyor'' ifadeleri kullanıldı.