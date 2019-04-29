Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kalp krizi geçiren Ay, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dilber Ay, buradaki müdahaleye rağmen 63 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Birim Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, ünlü sanatçının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 23.00’de hayatını kaybettiğini açıkladı. Dr. Günaydın, yaptığı açıklamada, “Hastamız hastanemize 22.05’de geldi. Müdahale ettik ancak yanıt alamadık. Resmi olarak saat 23.00’de hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Altın Koza Film Festivali'nde ödül aldı

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı.

Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.