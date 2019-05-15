Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Final sonrası büyük mutluluk yaşayan ve omzunda Türk bayrağıyla tur atan Serhat ‘’ Bir zoru başarıp, finale kaldığım için çok mutluyum. Türk bayrağı finalde de sahnede olacak, asıl yarış şimdi başlıyor’’dedi. Avrupa’daki Türklere destekleri için teşekkür eden şarkıcı ayrıca ‘’Finalde de bütün Türkler yanımda olacak buna inanıyorum’’ diyerek duygularını dile getirdi.



Birinci finalde yarışan Serhat’ın temsil ettiği San Marino, finale kalan 10 ülke arasına girdi. Say Na Na Na şarkısı ile yarışan şarkıcı 18 Mayıs cumartesi günü finalin ilk yarısında sahne alacak. Sanatçının finaldeki sıralaması ve saati 16 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci yarı finalden sonra belli olacak.