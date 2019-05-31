Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Alkan'ın arkadaşı ve sigortacısının evindeyken çantasında bulunan 182 bin dolarının kaybolmasına ilişkin 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Ceylan, Barış Elma ve Ali Erdem katılırken, Canan Alkan ve avukatı Metin Savcı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Ayşe Ceylan son sözünde, “Olayın başından beri bunun komplo olduğunu ifade ettim. Yaklaşık 1 yıldır tutukluyum. Çocuklarım yakın zamanda babalarını kaybetmişlerdir. Benim de tutuklu olmam onların mağduriyetine sebep olmaktadır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da söz alarak beraatlerini istedi.

3 sanığa ‘nitelikli hırsızlık’tan hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Barış Elma hakkında ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan önce 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirime giderek sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Erdem ve Ayşe Ceylan’ı ise ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Adli emanetteki 44 bin dolar Canan Alkan’a iade edilecek

Tutuklu 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Burcu Sarak’ın ise ‘hırsızlık’ suçuna iştirak ettiğine ilişkin mahkumiyetini gerektirir kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti. Adli emanette bulunan 44 bin doların karar kesinleştiğinde Canan Alkan’a iadesine karar verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Alkan’ın arkadaşı olan Ayşe Ceylan’ın tavsiyesiyle bankada bulunan 182 bin 76 doları başka bankaya yatırmak amacıyla çektiği, daha sonra Ayşe Ceylan’ın ofisine gittiği anlatıldı. Canan Alkan’ın ofiste kahve içtikten sonra halsizleştiğini, kendisini kötü hissettiğinden dolayı araç kullanamayacağını söylemesi üzerine Ayşe Ceylan’ın evine götürmeyi teklif ettiği, müştekinin bu teklifi kabul ettiği ve birlikte sanığın evine gittikleri belirtildi. Müşteki Canan Alkan’ın para bulunan çantayı yatacağı odadaki dolaba koyduğu ve uyandığında çantasının yerinde olmadığını belirterek şikayetçi olduğu kaydedildi. İddianamede Ayşe Ceylan’ın "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Ayşe Ceylan’ın asistanı Burcu Sarak, şoförü Barış Elma ve Barış Elma’nın arkadaşı Ali Erdem’in ise Ayşe Ceylan birlikte hareket ettikleri iddiasıyla "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağmaya yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.