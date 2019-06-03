Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Yedinci Koğuştaki’ adlı sinema filminin çalışmalarına başlandı. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı filmde İynemli, sıra dışı bir babayı canlandıracak.

Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, şanslara dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak. Masumiyetin ve saflığın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekecek olan yapım, aynı zamanda izleyicileri geçmişe de götürerek onların hayatlarına dokunacak.

‘Yedinci Koğuştaki', Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulacak platoda gerçekleşecek çekimlerine çok yakında başlanacak.