Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Attığı mesajlarla şarkıcı Derici’yi rahatsız eden şüpheli Erol K., eline çiçek alıp şarkıcının Harbiye’deki evine gitmişti. Derici, Harbiye Polis Karakolu’na giderek, şüpheliden şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında yakalanan 33 yaşındaki şüphelinin Kahramanmaraş’ta yaşadığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi. Şüphelinin, İrem Derici’yi görmek için hayvanlarını sattığı ve İstanbul’a bu şekilde geldiği kaydedildi. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici’nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir defa imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.