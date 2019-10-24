Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Seren Serengil, avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla gazeteci Sacit Aslan’ın eşi sanatçı Yasemin Kutsi Aslan’a, kendisine instagram hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde görülen davanın ilk duruşmasına Seren Serengil’in vekili katılırken, sanık Yasemin Kutsi Aslan ve avukatı katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanık Yasemin Kutsi Aslan’a duruşmanın gün ve saatinin bildirildiği davetiyenin tebliğ edildiğini fakat davetiyenin iade edildiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan Serengil’in avukatı, sanık Yasemin Kutsi Aslan hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ve davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Sanık Aslan’ın adresinin belli olmadığını belirten mahkeme, adresin belli olmamasının savunma yapmaktan kaçmaya yönelik olduğunu kaydederek sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı. Serengil’in avukatının davaya katılma talebini sanık Aslan’ın ifadesinin alınmasının ardından değerlendireceğini belirten mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan’ın ‘yaseminkutsi’ isimli Instagram hesabından Seren Serengil’e, ‘Seve seve verdiği pozlar biz niye üzülelim. Onlar soyunacak biz üzüleceğiz’ şeklinde paylaşımlarda bulunarak hakaret ettiği kaydedildi.

İddianamede şikayetin, Bilişim Suçları Bürosunca uzlaşma işlemleri için Uzlaşma Bürosu’na gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Yasemin Kutsi Aslan’ın ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.