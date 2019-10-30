Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok ödülü evine götüren başarılı isim, sinemaya bakışını ve deneyimlerini aktardı. Ali Atay, şunları söyledi: Gişe için yapılan filmleri boşladık. Şikâyet edip duruyoruz, ‘komedide çok kötü filmler yapılıyor’ diye. Bunun sebebi, senin bir şeyler yapmaman aslında. Gişede bir şeyler yapmak için harekete geçmek gerektiğini düşünüyorum artık. Günde altı film izleyen bir kuşağız. Bütün filmleri aşağı yukarı takip ediyoruz. Başarının yolunu senin kendi topraklarında, kendi seyircinle nasıl bir şey yaptığınla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bizim mizah damarımız inanılmaz gelişmiş. Biz dünyanın her bölgesindeki insanlar neye gülüyor, bunu biliyoruz. Kendi mizahımızı dünyaya satmalıyız. Benim yıllardır üzerinde durduğum konu, mizah, komedi, komedi oyunculuğu. Bunu dünyaya bir şekilde ulaştırabilmenin yolu da bizim bağımsız sinema üzerinden denediğimiz formülü yapmak aslında. Bizim güldüğümüz şeyi dünyaya bir şekilde göstermek.