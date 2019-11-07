Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Her Yerde Sen'den izleyicilerini üzecek haber geldi. Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizi için final kararı alındı. Dizi, 3 hafta sonra, 23'üncü bölümde final yapacak.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİ ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLMUŞTU

Dizinin 23. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizi bir ödül töreninde "En İyi Romantik Komedi Dizi Ödülü"nün sahibi olmuştu.

HER YERDE SEN DİZİ KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık'taki iş hayatını da bir anda Demir'le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim'de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren "Demir Erendil Kuralları"yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin'i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin'in payına da düşecek!