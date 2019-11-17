Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Yıldız Kenter öldü mü haberi... Yıldız Kenter hayatını kaybetti. Son dakika gelen habere göre usta isim Yıldız Kenter hayata gözlerini yumdu. Peki Yıldız Kenter neden öldü? Bir süredir evinde tedavi gören usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, dün fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu Yıldız Kenter, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yıldız Kenter neden öldü?

Usta tiyatrocu akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Akciğer rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılan Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yıldız Kenter, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi!

Yıldız Kenter kimdir?

Usta oyuncu Kenter, 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız olan oyuncunun annesi İngiliz Olga Cynthia ve babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı.



"Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hoca olarak görevlendirildi. 1959 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştıktan sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. İlerleyen yıllarda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

Yıldız Kenter, 1962'de tiyatrodaki hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" seçildi. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal" ödülü almayı başardı. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. 100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu ve oynadı.

1984 yılında Kenter, Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü. Profesör Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapıyor. 1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jones" ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu", üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülü aldı.

1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü alan başarılı oyuncu Kenter, Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkıları nedeniyle onur ödülüne layık görüldü. Profesör Kenter'e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü" verildi. 1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı onur ödülü aldı. 1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, "Martı" adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülleri almaya hak kazandı.