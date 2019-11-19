Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 49'uncu bölümüyle ekrana geldi. Her bölümde yeni bir maceranın yaşandığı yarışmada şeflerin aldığı karar herkesi şaşkına çevirdi.

MAVİ TAKIMIN KAPTANI ALİCAN OLDU

MasterChef Türkiye kaptanlık oyununda 9 yarışmacı lahmacun yapmak için hünerlerini sergiledi. İstenilen lahmacunu en lezzetli yapan Alican, mavi takımın kaptanı oldu. Alican kendisine rakip olarak ise Batuhan'ı seçti. Alican'ın kaptan olduğu mavi takımda Cemre, Yasin, Ekin ve Kıvanç yer aldı. Batuhan'ın kırmızı takımı ise Suna, Rıfat ve Güzide'den oluştu.

MASTERCHEF'TE BİR İLK YAŞANDI

Ödül oyununda mavi ve kırmızı takımlar Türk mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Şefler takımlardan, marketten 50 TL'lik malzeme alarak menü yapmalarını istediler. Danilo Şef'in MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği yemekleri en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Ancak şefler yemeklerin tadımı sonrasında bir ilke imza attı. Takımlar berabere kalınca, Danilo Şef'in MasterClass eğitimini iki takım da birden kazandı.

"SİZE KIYAMADIK"

50 TL'lik malzemeyle hünerlerini konuşturan ve güzel menüler hazırlayan takımlara ünlü şefler övgüler yağdırdı.

Somer Şef ise açıklamasında, "Size kıyamadık. İki takımın yemekleri de çok lezzetli ve tatları birbirine yakın. O yüzden Danilo Şef her iki takıma da eğitim vermeyi istedi" dedi.