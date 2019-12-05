Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan ölüm haberine ünlü isimler de sessiz kalmadı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan ölüm haberine aralarında Merve Özbey, Nurgül Yeşilçay, Hande Yener ve İbrahim Büyükak gibi isimler de sessiz kalamadı. Kadın şiddetine karşı tek yürek olan ünlü isimler yaşadığı duyguları şu sözlerle aktardı:

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Şule Özge için; Ceren Gülenay için tweet atıyor! Ardından katlediliyor! Ve döngü böyle devam ediyor, devran böyle dönüyor! Gencecik kızlarımız, koca koca kadınlarımız ölümü bekliyor sadece bugün de ölmediği için şükrederek!"

EMRE AYDIN

"Alışmayacağız"

BERNA LAÇİN

"Cinayetinin arkasında başka şeyler olduğuna inanıyorum! Bu kadar güzel bir kız üstelik balerin ve bir katil niyeyse çarşı iznine salınıyor ve gidip bu bahar dalı gibi kızı tesadüfen öldürüyor. Ya başka karanlık düşüncelerin kurbanı olduysa? Çok derin araştırılmalı..."

MERVE ÖZBEY

"Bugün de acı içinde kıvrandık"

DOĞA RUTKAY

"Sosyal medyanın gücü deyip sevinmek! Giden canın ardından gözyaşlarımızı bitti mi sandınız? Daha acısı dinmeden bir kardeşimiz daha alındı hayattan!"

AYNUR AYDIN

"Bunları kim yetiştiriyor!"

İBRAHİM BÜYÜKAK

"Susmayacağız, alışmayacağız! Artık yeter!"

HALUK LEVENT

"Bir davanın sonucuna sevineceğimiz bir gün aynı olaydan başka bir can için ağlıyoruz. Yahu 1 gün ya bir gün sadece bir gün huzurlu geçirelim günü. 1 gün ara verin be"

METİN ŞENTÜRK

"Gündemde kadın ismi görünce tıklamaya korkar oldum. Ama dedim ki bu kez bir yavrumuz bir şey başarmıştır, hayata dair bir planını gerçekleştirmiştir diye kendimi avuttum. Yok olmadı yine kaybettik. Nurlar içinde yat güzel kızım"

HADİSE

"Ne desek anlamsız ve boş. Hiçbir şey değişmiyor ve bu benim canımı çok yakıyor."

HALUK BİLGİNER

"Sanatçıyı öldürürsen sanat da ölür!"

SAGOPA KAJMER

"Çocuklarınıza bir kadın 'hayır' dediğinde bunun anlamının 'hayır' olduğunu, baskıyla bir yere varamayacağını öğretin. öğretin ki başka Ceren'ler hayatının baharında öldürülmesin. Yeter!"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Gencecik Ceren Özdemir'i uğurlarken, gözümüz kulağımız Şule Çet'in karar duruşmasında. Şule Çet için adalet. Bu bir tek bizim ülkemizde olur sanıyorum. Bir cümlede iki kadın cinayeti!"

MERT FIRAT

"2019 bitmeden öldürülen kadınların sayısı 430! Bugün 20'sinde bir balerin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Şule Çet cinayeti davası nihayet kamuoyu baskısı sayesinde sonuçlandı. Kadın Cinayetleri ve her türlü eşitsizlik politiktir!"