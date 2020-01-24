Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü çift kıyafet ve ayakkabı aldıkları lüks bir mağazada yaklaşık 300 bin TL’ye yakın para harcadı.



Her şeyini eşine danışıyor

Eşine ve ailesine karşı bonkörlüğüyle bilinen futbolcu paketlerin evine gönderilmesini istedi. Bu arada alışveriş sırasında her şeyi eşine danışması dikkat çekti.