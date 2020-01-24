Ünlü çift kıyafet ve ayakkabı aldıkları lüks bir mağazada yaklaşık 300 bin TL’ye yakın para harcadı.
Her şeyini eşine danışıyor
Eşine ve ailesine karşı bonkörlüğüyle bilinen futbolcu paketlerin evine gönderilmesini istedi. Bu arada alışveriş sırasında her şeyi eşine danışması dikkat çekti.
Ricardo Quaresma ile eşi Daphny 1 saatte 300 bin lira harcadı
24.01.2020 - 09:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma ile eşi Daphny önceki gün Zorlu AVM’de 1 saat alışveriş yaptı.
Ünlü çift kıyafet ve ayakkabı aldıkları lüks bir mağazada yaklaşık 300 bin TL’ye yakın para harcadı.
Etiketler : Ricardo Quaresma,Daphny Quaresma,harcama,
677064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/677064.aspx
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