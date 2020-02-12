Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tıp kariyerinin yanında müzik alanında da başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Şansın Tüzün, bir ay içinde çıkardığı iki teklisiyle dijital platformlardaki yerini aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan ve ChanCe adıyla sahne hayatını sürdüren Prof. Tüzün, yeni eserleri için Asmalı Mescit'te lansman konseri verdi. Daha önce dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregoviç'le de sahne alan ünlü yorumcu, yeni parçalarından "Arife Tarif"in bestesini kendi yaptığını söylerken "Sıkı Sıkı Bağla" adlı şarkısında ise anonim Balkan ezgilerinden ilham aldığını dile getirdi.