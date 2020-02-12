Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal tavırlarıyla izleyiciyi ekrana bağlamayı bilen Ayvaz Akbacak ve Derya Şen reyting sıralamasındaki hızlı yükselişlerine de devam ediyorlar. Sağlıklı yemek tarifleri ve mutfağın püf noktalarını izleyicileriyle paylaşan ikili hafta içi her gün kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Ödüllü şef Ayvaz Akbacak işi gereği disiplinden ekranda da ödün vermezken güzel oyuncu Derya Şen tüm zarafeti ve sempatik tavırlarıyla izleyiciye seslenirken, Tatlı Sert ikili sadece yemek tarifinin televizyon için yeterli olmadığını da gösterdiler. Ekranda Ayvaz şef ile elektriklerinin tuttuğunu ifade eden güzel oyuncu Derya Şen “ Ayvaz şef ile izleyicimizin karşısında tatlı sert bir çift olduk. Mutfak da kurallar ve belli bir disiplin şart, bende doğru bildiğim yanlışları Ayvaz şef ile bu programda öğreniyorum. İzleyici kitlem bana Derya şef diye mesaj atıyor, buda çabuk kabullenildiğimizin gösteriyor, reytinglerimizde bunun en güzel göstergesi” dedi.