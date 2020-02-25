Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk asıllı Alman futbolcu Mesul Özil ve geçtiğimiz yaz aylarında dünya evine girdiği eşi Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

BEBEĞİNİ KENDİSİ YETİŞTİRECEK

Amine Gülşe'nin bebeğine kendi bakmaya karar verdiği, dadı tutmayacağı öğrenildi. Güzel oyuncu, annesi ve kayınvalidesinin desteğiyle çocuğunu kendisi yetiştirmek istiyor.

MESUT MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Öte yandan, Amine Gülşe'nin yaklaşan doğumu sebebiyle Mesut Özil, Arsenal'in Yunanistan'da Olympiakos'la yapacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Özil'in Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında kişisel sebeplerden ötürü yer almadığı belirtildi. Antrenör Mikel Arteta da, Özil çiftinin bebek beklemesi nedeniyle Mesut Özil'in Yunanistan'a götürülmediğini doğruladı.