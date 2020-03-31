Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

45 yaşındaki ünlü müzisyen Yıldıran Güz, geçirdiği kalp krizine yenik düştü.

Ata Demirer, acı haberin ardından Yıldıran Güz ile fotoğrafını sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:

"Her ölüm zamansızdır ama bu çok çok ani oldu maalesef, Seni çok özleyeceğiz kardeşim Yıldıran Güz... Nurlar içinde uyu... Allah ailene sabır versin, hepimizin başı sağ olsun"

YILDIRAN GÜZ KİMDİR?

Yıldıran Güz, 1974 İzmir doğumludur. Çok küçük yaşlarda Ud sazıyla tanışmıştır. Dedesi Sait Yesmesliler‘den ders almıştır. İlkokul ve ortaokulu İzmir Hürriyet Lisesi’nde okumuştur.

TRT İzmir Radyosu Ud sanatçısı Necmettin Gülfidan’dan ud dersleri ve İzmir Devlet Korosu sanatçısı Mehmet Saim Karadağ’dan nazariyat ve nota dersleri almıştır. 17 yaşında TRT İzmir Radyosu’nda Ud Sanatçılığı yapmıştır. Askerliğini tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşmiştir.

Tarkan, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Hakan Altun, Ata Demirer gibi birçok ünlü sanatçının albümlerinde ve sahne çalışmalarında yer almıştır.

Med Cezir, Renkler ve Sesler, Aşkım adlı 3 adet enstrümantal albümü piyasaya sürmüştür.