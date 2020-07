Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2020, dün akşam 123. bölümüyle ekrana geldi. Aylardır ailesinden uzak olan yarışmacılar sevdikleriyle iletişim kurmak için iletişim ödülünde mücadele etti.

CEMAL CAN VE NİSA ZOR ANLAR YAŞADI

Oyun sırasında Nisa, lensleri nedeniyle sorun yaşadı. Önünü göremeyen Nisa, oyunu yarıda bıraktı ve bir tur dinlenmeye alındı. Diğer yandan Cemal Can da çamurlu engeli geçerken omzunu sakatladı. İzleyenleri korkutan sahnede Doktor Ulaş'ın kontrolleri sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı anlaşılan Cemal Can oyuna kaldığı yerden devam etti.





MAVİ TAKIM KAZANDI

Survivor yeni bölümde mavi ve kırmızı takım, çamurla dolu parkurda çok zorlu bir oyun oynadı. Oyunun ilk yarısında başa baş bir mücadele vardı. Fakat sonraki yarısında mavi takım, üstünlüğü ele geçirdi. Oyunun sonuna kadar bu şekilde götüren mavi takım, kırmızı takımı 10'a beş yenerek iletişim oyununu kazandı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Survivor'da iletişim oyununu kazanan mavi takım yarışmacıları Cemal Can, Nisa, Berkan ve Barış, ailelerinden ve arkadaşlarından gelen videoları izlediler. Aylardır görmedikleri ailelerinden ve arkadaşlarından gelen videoları izleyen yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.