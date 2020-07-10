Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl Behzat Ç.'nin Blu TV'de yayınlanan yeni versiyonuyla ekranlara geri dönen Erdal Beşikçioğlu, projenin beklenenin aksine tek sezonda bitmesinin ardından yeni dizi için hazırlıklara başladı. Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, imaj değiştirdi.

SAÇINI VE SAKALINI KESTİRDİ

Sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, 'Kimsesizler' adlı yeni dizi için saçını ve sakalını kestirdi. Yapımcılığını Medyapım'ın üstleneceği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturacağı, kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Kübra Süzgün'ün yer aldığı Kimsesizler dizisi yeni sezonda FOX TV'de yayınlanacak.

İşte Erdal Beşikçioğlu'nun yeni imajı: