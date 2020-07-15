TV8'de yayınlanan MasterChef'te de aylarca yarışan Yasin'in Survivor ile birlikte toplam 215 gün televizyona çıktığını söyleyen Ilıcalı, "Yasin bir yıl boyunca 215 gün prime kuşağında televizyona çıkarak bir rekoru kırdı. Ben 215 gün kendi kanalıma çıkmadım. Benim kanalımda beni geçtin. Helal olsun" dedi.
Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan rekor
15.07.2020 - 23:57 | Son Güncelleme: 15.07.2020 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Survivor 2020'nin final günü Acun Ilıcalı, Yasin Obuz hakkında ilginç bir bilgiyi açıkladı. Ilıcalı, Survivor'da dün akşam elenen Yasin'in bir yıl boyunca 215 gün prime time kuşağında televizyona çıkarak rekor kırdığını söyledi.
Etiketler : Survivor Yasin,Acun Ilıcalı,rekor,
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