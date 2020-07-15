Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de yayınlanan MasterChef'te de aylarca yarışan Yasin'in Survivor ile birlikte toplam 215 gün televizyona çıktığını söyleyen Ilıcalı, "Yasin bir yıl boyunca 215 gün prime kuşağında televizyona çıkarak bir rekoru kırdı. Ben 215 gün kendi kanalıma çıkmadım. Benim kanalımda beni geçtin. Helal olsun" dedi.