Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1994 ABD yapımı Forrest Gump filminin uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" filmini koronavirüs salgını sebebiyle Hindistan’da yarıda bırakan ünlü aktör Aamir Khan, kalan çekimlerini tamamlamak için Niğde'de yer baktı. Aamir Khan, filminin kalan çekimlerinin bir kısmını Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı’nda ekim ayında yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 günde çekmeyi planlıyor. Ayrıca, Aamir Khan'ın İstanbul ve Adana’da da çekim yapacağı öğrenildi. Kaldığı otele gelişi sırasında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Aamir Khan, sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Aamir Khan ile görüşen Vali Yılmaz Şimşek, ünlü aktöre Niğde Gazozu ikram etti. Milyonlarla buluşacak bir filmin Niğde’de çekilecek olmasının şehrin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: Bu filmin çekimi sırasında gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Bu filmi gören kitleler, bu bölgeyi görmek isteyecekler. Hintler açısından bir destinasyon olacağına inanıyorum.