Sûzi Çelebi’nin kabri vefa bekliyor

MURAT ÖZTEKİN - 15. asır Türk şairi ve gazisi Sûzi Çelebi’nin Kosova’daki kabrinin hâli görenleri üzüyor. Osmanlı devrinde Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilen Prizren’deki Sûzi Çelebi Camii’nin haziresinde bulunan türbenin harabeye döndüğü ve çöpler arasında kaldığı görülüyor. Türbenin hâlini tespit edip fotoğraflayan araştırmacı Numan Aydoğan Ünal, Türkiye gazetesine açıklamada bulunarak yapının restore edilmesi gerektiğini söyledi.

Ünal, geçmiş yıllarda hazirenin yer aldığı külliyenin yıkılması için teşebbüslerde bulunulduğunu kaydederek şunları anlattı:

Sûzi Çelebi Camii haziresi, mektebi ve kütüphanesiyle bir külliye teşkil etmekteydi. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan çekilmesinden ve II. Dünya Harbi’nden sonra tahribata uğramıştır. Son zamanlarda ise bazı kimseler yıkmaya teşebbüs etmiş ise de Kosova Türk Tabur Komutanlığı buna mâni olmuştur. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi sayın Tunç Angılı’yı ziyaret ederek, TİKA’nın Balkanlar ve Rumeli’de pek çok Osmanlı eserini restore ettiği hâlde, Prizrenli Sûzi Çelebi’nin türbe ve haziresinin niçin ele alınmadığını sorduk. Sayın elçi de konuyla ilgilendiklerini, Kosova Devleti’nden kaynaklanan bazı bürokratik engellerin olduğunu ifade etti.

SAHESERE İMZA ATTI

Sûzi Çelebi’nin Türk tarihi açısından önemli bir şair, âlim ve asker olduğunu söyleyen Ünal “Sûzi Çelebi hazretleri, mücahid-gazi, şair, âlim ve evliyadır. Türkçe yazdığı 15 bin beyitlik Gazavatnâme, bir edebî şâheserdir. Eser, Osmanlı akınlarını ve akıncılarını tasvir eden, bu sahanın en mükemmel edebî örneğidir. Zamanın tarihi ve bölgenin coğrafyası ile ilgili bilgiler de vermektedir” diyor.

OSMANLININ TAPU SENEDİ

Prizren eşrafından Halil Lika da bu konuda şunları söylüyor: Şehrimiz Prizren’e, zarif camilerinden ötürü ‘Balkanların İstanbul’u denilmektedir. Sûzi Çelebi türbesi ve külliyesi de buranın kalbi mahiyetindedir. Bu külliye Osmanlının Balkanlardaki tapu senetleridir. Türbenin ve hazirenin harabe durumda bulunması, bizi üzmektedir. Bütün Kosova halkı, TİKA tarafından bu restorasyonun bir an evvel projelendirilmesini beklemektedir.