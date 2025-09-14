Eurovision boykotuna bir ülke daha katıldı! İsrail katılırsa çekilecekler

Geçtiğimiz yıl Eurovision'u kazanan Avusturyalı şarkıcı JJ de İsrail'in yarışmadan men edilmesini istediğini söyledi. Bu reaksiyondan sonra Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'i yarışmada tutup tutmayacağı merak konusu oldu.

EBU, geçen sene tepkilere rağmen İsrailli yarışmacıya organizasyonda yer vermişti.

Eurovision'un 70. edisyonu Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenecek. Final, 12 ve 14 Mayıs 2026'daki yarı finallerin ardından 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.