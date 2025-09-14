Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Eurovision boykotuna bir ülke daha katıldı! İsrail katılırsa çekilecekler

Eurovision boykotuna bir ülke daha katıldı! İsrail katılırsa çekilecekler

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Eurovision boykotuna bir ülke daha katıldı! İsrail katılırsa çekilecekler
Eurovision, İsrail, Boykot, Avusturya, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / HABER MERKEZİ

Avrupa ülkeleri, Eurovision’a İsrail’in katılımına “boykot restiyle” karşılık verdi. Hollanda, Slovenya, İzlanda, İspanya ve İrlanda, İsrail'in de katılımı hâlinde önümüzdeki sene yapılacak şarkı yarışmasını boykot edeceklerini ilan ettiler.

Geçtiğimiz yıl Eurovision'u kazanan Avusturyalı şarkıcı JJ de İsrail'in yarışmadan men edilmesini istediğini söyledi. Bu reaksiyondan sonra Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'i yarışmada tutup tutmayacağı merak konusu oldu.

EBU, geçen sene tepkilere rağmen İsrailli yarışmacıya organizasyonda yer vermişti.

Eurovision'un 70. edisyonu Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenecek. Final, 12 ve 14 Mayıs 2026'daki yarı finallerin ardından 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Taşınma görünümlü uyuşturucu sevkiyatı! Bulaşık makinesini açan ekipler şaşkına döndüRicky Hatton kimdir, neden öldü? Şampiyon hakkında intihar şüphesi var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bulunduğunda çöplüktü! Asırlarca akıl hastanesi olarak kullanılan tarihi manastır turizme kazandırılacak - Kültür - SanatBulunduğunda çöplüktü! Asırlarca 'akıl hastanesi' olarak kullanıldı12 insan kafatası bulundu! 10 bin 500 yıllık olduğu düşünülüyor - Kültür - SanatKazılarda 12 kafatası bulundu! Tam 10 bin yıllıkBir ‘imparator’ daha Türkiye’ye dönebilir! Mahkeme kararı bekleniyor - Kültür - SanatBir ‘imparator’ daha Türkiye’ye dönebilir!Banksy’nin son eseri tarihe takıldı! - Kültür - SanatBanksy’nin son eseri tarihe takıldı!Sinemada bu hafta | 'Relay' Lobilerle kedi fare oyunu - Kültür - SanatSinemada bu hafta | 'Relay' Lobilerle kedi fare oyunu'Altın Koza' gün sayıyor! Edebî eserlerin adaptasyonları yarışacak - Kültür - Sanat'Altın Koza' gün sayıyor! Edebî eserlerin adaptasyonları yarışacak
Sonraki Haber Yükleniyor...