Eurovision boykotuna bir ülke daha katıldı! İsrail katılırsa çekilecekler
Kültür - Sanat Haberleri / HABER MERKEZİ
Kaynak: HABER MERKEZİ- Güncelleme:
Avrupa ülkeleri, Eurovision’a İsrail’in katılımına “boykot restiyle” karşılık verdi. Hollanda, Slovenya, İzlanda, İspanya ve İrlanda, İsrail'in de katılımı hâlinde önümüzdeki sene yapılacak şarkı yarışmasını boykot edeceklerini ilan ettiler.
Geçtiğimiz yıl Eurovision'u kazanan Avusturyalı şarkıcı JJ de İsrail'in yarışmadan men edilmesini istediğini söyledi. Bu reaksiyondan sonra Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'i yarışmada tutup tutmayacağı merak konusu oldu.
EBU, geçen sene tepkilere rağmen İsrailli yarışmacıya organizasyonda yer vermişti.
Eurovision'un 70. edisyonu Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenecek. Final, 12 ve 14 Mayıs 2026'daki yarı finallerin ardından 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Kaynak: HABER MERKEZİEditör: Ali Tüfekçi