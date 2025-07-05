Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kosova Meclisi’nde bomba alarmı ülkeyi ayağa kaldırdı! Milletvekilleri tahliye edildi

Kosova Meclisi’nde bomba alarmı ülkeyi ayağa kaldırdı! Milletvekilleri tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kosova Meclisi’nde bomba alarmı ülkeyi ayağa kaldırdı! Milletvekilleri tahliye edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kosova Meclisi’nde bomba paniğinin perde arkası netleşti. Tehdit mesajının Konjufca Ofisi çalışanının telefonuna ulaştığı bildirildi.

Kosova Meclisi, yapılan bomba ihbarı nedeniyle bugün tahliye edildi. Sabah saatlerinde 42'nci kez devam etmesi planlanan Genel Kurul oturumu için milletvekilleri Meclis binasına giriş yaptı.

MİLLETVEKİLLERİ VE GAZETECİLER TAHLİYE EDİLDİ

Meclis güvenliğinden sorumlu birimler, ihbarın ardından milletvekilleri ve gazetecileri binadan çıkardı. Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Kosova polisi, ilgili savcılığı bilgilendirerek polis müfettişleri, mayın imha uzmanları ve ilgili birimlerle birlikte olay yerinde gerekli kontrol ve inceleme işlemlerini yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kosova Meclisi’nde bomba alarmı ülkeyi ayağa kaldırdı! Milletvekilleri tahliye edildi - 1. Resim

İHBARIN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Kosova Meclisi Genel Sekreter Vekili Arben Loshi, yerel basına yaptığı açıklamada, "İngilizce konuşan bir kişi arayarak binaya bomba yerleştirildiğini ve bombanın 10 dakika içinde patlayacağını söyledi" dedi.

OTURUM AKŞAMA ERTELENDİ

Kosova Geleceği için İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj, yaşananları "son derece anlamsız" olarak nitelendirerek bunun milletvekillerini Meclis'ten uzaklaştırmak için kasıtlı bir telefon araması olabileceğini dile getirdi.

İhbarın ardından Meclis Genel Kurul oturumu yerel saatle 20.00'ye ertelendi. Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de ülke meclisiyle aynı binada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurduSilivri depremi bize neyi anlatıyor? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı: Bu mesaj, risk devam ediyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD’de 4 Temmuz kutlamaları kana bulandı! Silahlı saldırgan ateş açtı: Ölü ve yaralılar var - DünyaABD’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varErmenistan Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’ye çağrı: Önkoşulsuz sınır açalım - DünyaErmenistan'dan Türkiye’ye tarihi teklif!İspanyol yazar ünlü adayı öve öve bitiremedi: İstanbul'un kalbinde plajlar ve tarihle dolu bir vaha - DünyaÖve öve bitiremedi: İstanbul'un kalbinde bir vahaİngiltere’de ordu karıştı! Başbakana ateş püskürdüler "Cadı avına son verin" - Dünyaİngiliz özel kuvvetleri ayaklandı!Göçmenlere ‘ayılı hapishane’ tehdidi! Trump’tan tam destek - DünyaGöçmenlere ‘ayılı hapishane’ tehdidi!Netanyahu’yu zor günler bekliyor! Avrupa Birliği İsrail’i kıskaca aldı: 5 maddelik yaptırım planı yolda - DünyaNetanyahu’yu zor günler bekliyor! AB’den yaptırım yağmuru
Sonraki Haber Yükleniyor...