Kosova Meclisi’nde bomba alarmı ülkeyi ayağa kaldırdı! Milletvekilleri tahliye edildi

Kosova Meclisi’nde bomba paniğinin perde arkası netleşti. Tehdit mesajının Konjufca Ofisi çalışanının telefonuna ulaştığı bildirildi.

Kosova Meclisi, yapılan bomba ihbarı nedeniyle bugün tahliye edildi. Sabah saatlerinde 42'nci kez devam etmesi planlanan Genel Kurul oturumu için milletvekilleri Meclis binasına giriş yaptı.

MİLLETVEKİLLERİ VE GAZETECİLER TAHLİYE EDİLDİ

Meclis güvenliğinden sorumlu birimler, ihbarın ardından milletvekilleri ve gazetecileri binadan çıkardı. Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Kosova polisi, ilgili savcılığı bilgilendirerek polis müfettişleri, mayın imha uzmanları ve ilgili birimlerle birlikte olay yerinde gerekli kontrol ve inceleme işlemlerini yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İHBARIN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Kosova Meclisi Genel Sekreter Vekili Arben Loshi, yerel basına yaptığı açıklamada, "İngilizce konuşan bir kişi arayarak binaya bomba yerleştirildiğini ve bombanın 10 dakika içinde patlayacağını söyledi" dedi.

OTURUM AKŞAMA ERTELENDİ

Kosova Geleceği için İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj, yaşananları "son derece anlamsız" olarak nitelendirerek bunun milletvekillerini Meclis'ten uzaklaştırmak için kasıtlı bir telefon araması olabileceğini dile getirdi.

İhbarın ardından Meclis Genel Kurul oturumu yerel saatle 20.00'ye ertelendi. Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi de ülke meclisiyle aynı binada yer alıyor.