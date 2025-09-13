Banksy’nin son eseri tarihe takıldı!
Güncelleme:
Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin, Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’na çizdiği eser kısa sürede silindi. Hakimin bir protestocuya tokmakla saldırdığını gösteren çalışma, “tarihi bina statüsü” gerekçesiyle kaldırıldı. Karar, sanatın özgürlüğü ve korunması konularında yeni tartışmalar başlattı.
Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’nın duvarına yaptığı yeni eser, tartışmalara neden oldu.
Çalışmada, bir hakimin protestocuya tokmakla saldırdığı an tasvir edilmişti. Ancak eser, binanın “tarihi statüsü” gerekçesiyle kısa sürede yetkililer tarafından silindi.
Sokak sanatıyla bilinen Banksy, daha önce de politik ve toplumsal mesajlar içeren eserleriyle gündem olmuştu.
Sanatçının bu son çalışması, ifade özgürlüğü ve kamu alanındaki sanatın korunması konularını yeniden tartışmaya açtı.
