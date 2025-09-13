90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı

1935 yılında Mardin'de doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu… Sanat hayatına önce besteci olarak adım attı. Özellikle 70’li yıllarda Yeşilçam filmleri için yaptığı müziklerle tanındı. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit gibi yıldızların yer aldığı filmlerin müziklerine imza attı.

Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun gençlik yıllarına dair bir fotoğraf (38 yaşında). - 26 Ocak 1973, Şişli.

SANATLA DOLU BİR HAYAT…

Tiyatro, sinema ve dizilerde uzun yıllar rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu ‘İkinci Bahar’ , ‘Hayat Devam Ediyor’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Canım Ailem’ gibi birçok yapımda oynadı.

Hem mühendislik hem sanat alanında üretken bir hayat sürdüren isim, Yabancı Damat dizisindeki sıcak, bilge ve sevecen “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazındı.

Samimi kişiliğiyle diziye farklı bir hava katan Memik Dede karakteri, izleyicilerin en çok benimsediği figürlerden biri haline geldi.

YENİ YAŞINI KUTLADI

Sosyal medyada paylaşılan son görüntüleriyle dikkat çeken usta oyuncunun, 90. yaşını kutladığı anlar ortaya çıktı. Usta ismi görenler “Maşallah dedeme” , “Allah sağlık versin” gibi yorumlarda bulundu.