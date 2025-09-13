Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > 90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı

90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı Damat dizisindeki sıcak, bilge ve sevecen “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşına bastı. Usta oyuncunun doğum gününü kutladığı görüntüler hayranlarının içini ısıttı.

1935 yılında Mardin'de doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu… Sanat hayatına önce besteci olarak adım attı.  Özellikle 70’li yıllarda Yeşilçam filmleri için yaptığı müziklerle tanındı. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit gibi yıldızların yer aldığı filmlerin müziklerine imza attı.

90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı - 1. Resim

Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun gençlik yıllarına dair bir fotoğraf (38 yaşında). - 26 Ocak 1973, Şişli.

SANATLA DOLU BİR HAYAT…

Tiyatro, sinema ve dizilerde uzun yıllar rol alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu ‘İkinci Bahar’ , ‘Hayat Devam Ediyor’ , ‘Muhteşem Yüzyıl’ , ‘Canım Ailem’ gibi birçok yapımda oynadı.

Hem mühendislik hem sanat alanında üretken bir hayat sürdüren isim, Yabancı Damat dizisindeki sıcak, bilge ve sevecen “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazındı.

Samimi kişiliğiyle diziye farklı bir hava katan Memik Dede karakteri, izleyicilerin en çok benimsediği figürlerden biri haline geldi.

90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı - 2. Resim

YENİ YAŞINI KUTLADI

Sosyal medyada paylaşılan son görüntüleriyle dikkat çeken usta oyuncunun, 90. yaşını kutladığı anlar ortaya çıktı. Usta ismi görenler “Maşallah dedeme” , “Allah sağlık versin” gibi yorumlarda bulundu.

90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı - 3. Resim

90 yaşına merdiven dayadı! Doğum gününü kutlayan Memik Dede’nin son hali ortaya çıktı - 4. Resim

