Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, Instagram'dan Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok."