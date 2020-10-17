Prens Harry ve eşi California’da Montecito’daki evlerini kiraya veriyor. Minimum kiralama müddeti ise 10 saat. Giggster internet sitesindeki ilana göre malikane fotoğraf ve video klip çekimi için kullanılacak. Kiralama müddetince nişan ve benzeri etkinlikler de yapılabilecek. Malikanede uygunsuz film çekimleri ise yasak. Diğer yasaklar da sigara içmek, evcil hayvan getirmek, alkollü içki içmek. Öte yandan çift, bir gelir kapısını da otoparktan elde edecek. Araba park etmek tam 50 dolara (yaklaşık 400 TL) mal olacak. Çift, malikaneyi yazın 14,7 milyon dolara satın almıştı. 5,4 dönümlük arazideki malikanede yüzme havuzu da var.
Prens Harry ve eşinin yeni kazanç kapısı: Evlerini saati 700 dolardan kiraya verdiler
17.10.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, California’da Montecito’daki malikanelerini saati 700 dolardan kiraya verdi.
Etiketler : prens harry,ev,kira,
739619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/739619.aspx
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