Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prens Harry ve eşi California’da Montecito’daki evlerini kiraya veriyor. Minimum kiralama müddeti ise 10 saat. Giggster internet sitesindeki ilana göre malikane fotoğraf ve video klip çekimi için kullanılacak. Kiralama müddetince nişan ve benzeri etkinlikler de yapılabilecek. Malikanede uygunsuz film çekimleri ise yasak. Diğer yasaklar da sigara içmek, evcil hayvan getirmek, alkollü içki içmek. Öte yandan çift, bir gelir kapısını da otoparktan elde edecek. Araba park etmek tam 50 dolara (yaklaşık 400 TL) mal olacak. Çift, malikaneyi yazın 14,7 milyon dolara satın almıştı. 5,4 dönümlük arazideki malikanede yüzme havuzu da var.