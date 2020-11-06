Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı, 99. bölümünden sonra ekrana ara vermişti. Dizinin akıbeti belirsizliğini korurken, başrol oyuncusu Berk Oktay diziden ayrıldığını açıkladı. Berk Oktay'ın yeni adresi ise aynı kanalda yayınlanan Yasak Elma oldu.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma'ya Erdal Özyağcılar'ın ardından katılan Berk Oktay, Çağatay karakterini canlandıracak.

"KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR"

Pandemi nedeniyle ekranlara ara veren 'Savaşçı' dizisinden ayrılan Oktay, sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı. Oktay, "Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır" dedi.