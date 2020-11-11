Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi'ndeki Elif karakteri, Hanımın Çiftliği’ndeki Güllü karakteri ve Merhamet’te oynadığı Narin karakteriyle kitleleri kendisine hayran bırakan 41 yaşındaki oyuncu Namal, yedi senedir ekranlardan da uzak kalmıştı. Eşinin ani ölümü sonrası yıkılan Namal, seneler sonra bıraktığı oyunculuğa tekrar dönmek için kolları sıvadı. Özgü Namal'ın, Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği Hükümsüz adlı dizide rol alacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında hayata geçireceği Exxen adlı dijital platform için çekilecek olan dizinin yönetmeninin ise Ömer Faruk Sorak olacağı konuşuluyor.