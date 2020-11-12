Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta "Azerbaycan için gerekirse askere giderim, savaşa katılırım" sözleri ile dikkat çeken Serdar Ortaç hakkında 'asker kaçağı' olduğu yeniden gündeme gelmişti. Ortaç önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"3 AY HAPİSTE YATTIM"

1997’de ‘Loca Para Amar’ adlı İspanyolca bir albüm çıkaran popçu, konuya dair sorulara şu yanıtı verdi:

"O günlerde ünlü olmak için Meksika’ya gitmiştim. Havaalanında meşrubat reklamında oynayan bir modelin fotoğrağını gördüm, çok beğendim. Yönetmene ‘Bu kızı getirir misiniz? Klipte oynasın’ dedim. Buldu getirdi, aşık oldum. 6 ay kızın peşinde koşturmaktan orada kaldım, dönmedim. Türkiye’ye 1998’de bir geldim; 3 ay hapiste yattım. Ne gelirse insanın başına kızdan gelir. Şimdi çok şükür; Seçilim var. Çok seviyorum onu. Başımı hiç derde sokmaz."

Serdar Ortaç askerliğini 2000’de bedelli olarak yaptı.