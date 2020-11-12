Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, dün hastaneye kaldırıldı.

MORALİ DE YERİNDE

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sağlık durumu iyi olan Şener Şen'in tedavisi sürüyor. 78 yaşındaki Şen'in moralinin de yerinde olduğu öğrenildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Şener Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu ise sanatçının tedavisinin hastanede sürdüğünü ve her şeyin yolunda gittiğini açıklamıştı: "Şener Şen, KOVİD-19 testini pazar günü yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şener Bey gayet iyi ve karantinada. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor."