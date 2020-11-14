Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzleyicisini şaşkına çeviren bu büyük ayrılığın ardından dizide başrol krizi yaşanırken, kadroya yeni bir kadın oyuncu dâhil oldu.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş kadrosunda yer aldığı diziye Hande Soral'ın katılacağı konuşuluyor.