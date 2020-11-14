İzleyicisini şaşkına çeviren bu büyük ayrılığın ardından dizide başrol krizi yaşanırken, kadroya yeni bir kadın oyuncu dâhil oldu.
Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş kadrosunda yer aldığı diziye Hande Soral'ın katılacağı konuşuluyor.
Bir Zamanlar Çukurova’da kriz çözülüyor
14.11.2020 - 14:06 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atv’nin izleyicileri ekrana kitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkâr Yaman karakterini oynayan başrol oyuncusu Vahide Perçin kısa süre önce diziden ayrıldı.
İzleyicisini şaşkına çeviren bu büyük ayrılığın ardından dizide başrol krizi yaşanırken, kadroya yeni bir kadın oyuncu dâhil oldu.
Etiketler : Bir Zamanlar Çukurova,
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