Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT1’de ekrana gelen dizinin son bölümünde yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, Naci’nin ölmediğini ve karşı apartmanlarına taşındığını öğreniyor. Bölüm boyunca Naci’nin yüzü hiç gösterilmezken, karakteri Tansel Öngel’in oynayacağı söyleniyor. Öngel sosyal medya hesabında severleri tarafından soru yağmuruna tutulurken, konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapmadı.