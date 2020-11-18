TRT1’de ekrana gelen dizinin son bölümünde yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, Naci’nin ölmediğini ve karşı apartmanlarına taşındığını öğreniyor. Bölüm boyunca Naci’nin yüzü hiç gösterilmezken, karakteri Tansel Öngel’in oynayacağı söyleniyor. Öngel sosyal medya hesabında severleri tarafından soru yağmuruna tutulurken, konuyla ilgili bir açıklama ise henüz yapmadı.
Masumlar Apartmanı’na sürpriz oyuncu
18.11.2020 - 14:16 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 10. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.
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747286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/747286.aspx
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