Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak Evcimik’in hem performansı hem de şarkının sözleri ağır eleştirilerinin hedefi oldu. Rap söylemeye çalışan Evcimik şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle” ifadelerini kullandı.

“Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum”

Sosyal medya kullanıcıları sözler karşısında “Asıl bu şarkı kadına şiddet!” yorumları yaparken, Evcimik’e bir tepki de şarkıcının yıllar önce başrolünü oynadığı Çılgın Bediş dizisinin senaristi Burak Akkul'dan geldi. Akkul, Twitter hesabından 'Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce 'Çılgın Bediş'i yazdığıma pişman oldum' dedi.