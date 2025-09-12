“Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak” demişti! Sürpriz dönüş: Son haline yorum yağdı

Küçük yaşta ailesine destek olmak için çalışmaya başlayan Harika Avcı, tütün fabrikasında işçilik yaptı, ardından bir reklam ajansında sekreterlik yaptı. Sahneye olan ilgisi ve güzelliğiyle dikkat çeken isim sesi beğenilince müzik ve sinema dünyasına adım attı.

1980’li ve 1990’lı yıllarda hem şarkıcılığı hem de oyunculuğuyla büyük şöhret kazandı. Yeşilçam'da birçok filmde rol aldı, sahnelerin aranan ismi oldu.

MÜZİĞE DÖNDÜ

Zamanla medyadan uzaklaşan Avcı, son dönemlerde zor bir hayat sürdüğünü ve yalnız hissettiğini belirten açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Kısa bir süre önce “Ölümüm duyulacak” açıklamasıyla sevenlerini üzen ve maddi manevi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Harika Avcı, müziğe geri döndü. Yıllar sonra stüdyoya giren ünlü sanatçı, “Anılar” adlı yeni şarkısını seslendirdi.

HAYRANLARINA SESLENDİ

Şarkısını yayınlayan Avcı, hayranlarından bir istekte de bulundu: “Yıllar sonra yeniden sizinle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında. Dinlerken bir de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Her paylaşımız bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor.”

İŞTE SON HALİ…

Son çekilen fotoğraflarına da yer veren Harika Avcı, yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.