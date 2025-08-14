“Ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan şaşırtan hamle: Dönüş heyecanı sardı

Bir dönemin assolist yıldızı Harika Avcı, hem sesi hem de güzelliğiyle büyük bir şöhrete kavuştu. Ancak son dönemde maddi zorluklarla mücadele ettiği konuşulan Avcı'nın, kira ödemekte bile güçlük çektiği öğrenilmişti. Daha önce yaptığı “Doktora gitmiyorum, Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!” açıklamasıyla sevenlerini şaşırtan Avcı, sevenlerini endişelendirmişti.

“ÖLÜMÜNÜ BEKLİYOR” DEMİŞTİ

Onur Akay ünlü şarkıcının hayatına dair paylaştığı bilgilerde “Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor” ifadelerini kullanmıştı. Akay, Avcı’nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da iddia etmişti.

SAĞLIK SORUNLARINI GERİDE BIRAKTI

Hakkında çıkan haberler üzerine Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Harika Avcı, Magazinsortie.com’a yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Avcı üretmeye devam ettiğini belirterek yeni şarkı müjdesi verdi.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISIYLA DÖNÜYOR

“Ben sanatımla anılmak istiyorum” diyen ünlü sanatçı, ağustos ayı sonunda söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan yeni bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkacağını açıkladı. Avcı, eylül ayında ise Müslüm Gürses’le yaptığı “Olmaz Artık” adlı düetin dinleyiciyle buluşacağını hayranlarıyla paylaştı.