“Ölümüm duyulacak” demişti! Harika Avcı’dan şaşırtan hamle: Dönüş heyecanı sardı
Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen ve hastaneye kaldırıldığı haberleriyle sık sık adından söz ettiren Harika Avcı, uzun bir aranın ardından müziğe geri döndü. Yıllar sonra yeniden stüdyoya giren şarkıcı yeni bir şarkı seslendirdi.
Bir dönemin assolist yıldızı Harika Avcı, hem sesi hem de güzelliğiyle büyük bir şöhrete kavuştu. Ancak son dönemde maddi zorluklarla mücadele ettiği konuşulan Avcı'nın, kira ödemekte bile güçlük çektiği öğrenilmişti. Daha önce yaptığı “Doktora gitmiyorum, Kısa süre sonra ölümüm duyulacak!” açıklamasıyla sevenlerini şaşırtan Avcı, sevenlerini endişelendirmişti.
“ÖLÜMÜNÜ BEKLİYOR” DEMİŞTİ
Onur Akay ünlü şarkıcının hayatına dair paylaştığı bilgilerde “Harika Hanım maalesef kendisini eve kapattı, sadece uyuyor ve adeta ölümünü bekliyor” ifadelerini kullanmıştı. Akay, Avcı’nın alkole devam ettiği için yardım alamadığını da iddia etmişti.
SAĞLIK SORUNLARINI GERİDE BIRAKTI
Hakkında çıkan haberler üzerine Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldıran Harika Avcı, Magazinsortie.com’a yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Avcı üretmeye devam ettiğini belirterek yeni şarkı müjdesi verdi.
MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISIYLA DÖNÜYOR
“Ben sanatımla anılmak istiyorum” diyen ünlü sanatçı, ağustos ayı sonunda söz ve müziği Sheyh Ree’ye ait olan yeni bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkacağını açıkladı. Avcı, eylül ayında ise Müslüm Gürses’le yaptığı “Olmaz Artık” adlı düetin dinleyiciyle buluşacağını hayranlarıyla paylaştı.