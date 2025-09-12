Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mahsun Kırmızıgül'den vasiyet gibi paylaşım! "Cenazeye gelmeyin" deyip sitem etti

- Güncelleme:
Magazin Haberleri

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yaptığı sert açıklamayla gündem oldu. Ünlü isimlere yaşarken değer vermeyen haber bültenlerine ve medya sektörüne sitem eden Kırmızıgül, vasiyet gibi bir paylaşımda bulundu: "Cenazeme gelmeyin!"

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gündeme damga vurdu. Sanatçıların emeklerinin ve eserlerinin yeterince takdir edilmediğini vurgulayan Kırmızıgül, özellikle haber bültenlerini eleştiri yağmuruna tuttu.

“ÖLDÜĞÜNDE HATIRLANIYOR”

Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada yaptığı açıklamada, sanatçıların emeklerine yeterince değer verilmediğini ve bazı medya kuruluşlarının bu konuda duyarsız kaldığını söyledi. Eskiden sanata sahip çıkıldığını hatırlatan Kırmızıgül, artık sadece emeğe saygı duyan medya kuruluşlarına destek vereceğini ifade etti. 

Açıklamasında “Haber bültenleri… Sözüm size... Sanatçının eserine, konserine, alın terine değer vermiyorlar. Yaşarken görmezden geliyorlar. Ne acıdır ki, sanatçılar öldüğünde hatırlıyorlar... Edip Akbayram, Volkan Konak, Ferdi Tayfur, Özkan Uğur… Kaybettiklerimizde bu acı tabloya defalarca şahit olduk” ifadelerini kullandı.

“CENAZEME GELMEYİN”

Vefat etmesi halinde haberinin yapılmamasını ve cenazesine gelinmemesini ise şu sözlerle vasiyet etti:

“Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz! Artık yanımızda duran, bizlerin alın terini gören, emeğimize saygı duyan ve bunu haber bültenlerinde yer veren medya kuruluşlarının programlarına katılacağım. Ve bu benim son sözüm, vasiyetimdir: Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin!”

 

