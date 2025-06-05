'Para' çıkışı gündem olmuştu! Berkay Şahin: Mahsun Kırmızıgül'ün dediği doğru

Şarkıcı Berkay Şahin, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerin eski prestijini yitirdiğini belirten meslektaşı Mahsun Kırmızıgül'ün "Parayı veren herkes orada konser verebiliyor. Sıradan bir yer haline geldi" şeklindeki çıkışını değerlendirdi.

Berkay Şahin, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan ünlü şarkıcıya, meslektaşı Mahsun Kırmızıgül'ün Harbiye Açıkhava ile ilgili "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebiliyor. Sıradan bir yer haline geldi" açıklaması soruldu.

"BİN BİLETLE BU MASRAF KARŞILANAMAZ"

Habertürk'te yer alan habere göre; Kırmızıgül'ün çok konuşulan sözlerini değerlendiren Berkay, "Doğru söylemiş. Çünkü Harbiye için konuşulmaz. Her konser salonu kiralanabiliyor. Parasını verip alabiliyorsun ama bunun altına girip, yükümlülüğü almak güç. Bin bilet alıp, prodüksiyon masraflarını karşılayamazsın. Prodüksiyona milyon üzerine para harcanıyor. Bin biletle bu karşılanamaz. Mahsun ağabeyin dediği doğru. Parasını verdiğin her yeri kiralayabilir, konser yapabilirsin" ifadelerini kullandı.

KIRMIZIGÜL'E GÖNDERME

Berkay Şahin, daha sonra gazetecilerin Mahsun Kırmızıgül'ün "Harbiye'nin bir özelliği kalmadı" şeklindeki sözlerini de hatırlatması üzerine, "Gelin, konser alanında özelliği göstereceğim" karşılığını verdi.