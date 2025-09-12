Resmi araç skandalı Şevval Şahin’e pahalıya patladı! Kötü haber geldi

Manken Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık bir yıldır iş insanı Burak Ateş ile birlikte olan ünlü model, geçtiğimiz günlerde Bebek’te objektiflere yansımıştı.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLA YAKALANMIŞTI

2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile birlikte bir otelde eğlenen Şahin, geceyi erkek arkadaşının tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla noktalamıştı. Ancak lüks aracın ön camında yer alan “T.C. Ticaret Bakanlığı – Resmi Hizmete Mahsustur” yazısı sosyal medyada gündem olmuştu.

BAKANLIK YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Gerçeğin kısa sürede ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Aracın sahibi Burak Ateş hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ise söz konusu aracın kuruma ait olmadığını, araçtaki kartın izinsiz şekilde kullanıldığını belirterek yasal sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

HAYALİ SEKTEYE UĞRADI

Yaşanan gelişmeler Şevval Şahin’i doğrudan etkiledi. İlk kez iş dünyasına adım atan ve kendi giyim markasını kuran Şahin’in lansman etkinliği, olayların ardından iptal edildi.

Ajansı tarafından yapılan açıklamada, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken, yeni bir tarih paylaşılmadı. Bu işe erkek arkadaşı Burak Ateş’in desteğiyle giren Şahin’in marka sahibi olma hayali ise şimdilik askıya alınmış görünüyor.