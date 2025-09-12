Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Resmi araç skandalı Şevval Şahin’e pahalıya patladı! Kötü haber geldi

Resmi araç skandalı Şevval Şahin’e pahalıya patladı! Kötü haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi araç skandalı Şevval Şahin’e pahalıya patladı! Kötü haber geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki bir otelden çıkarken objektiflere yansımıştı. Erkek arkadaşı Burak Ateş’in özel olarak tahsis ettiği araçla mekandan ayrılan Şahin’in bindiği aracın camında yer alan ‘Resmi hizmete mahsustur’ ibaresi dikkat çekmişti. Yaşanan gelişmeler resmi araçla gece turuna çıkan Şahin’in iş hayatına darbe vurdu.

Manken Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşık bir yıldır iş insanı Burak Ateş ile birlikte olan ünlü model, geçtiğimiz günlerde Bebek’te objektiflere yansımıştı.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLA YAKALANMIŞTI

2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile birlikte bir otelde eğlenen Şahin, geceyi erkek arkadaşının tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla noktalamıştı. Ancak lüks aracın ön camında yer alan “T.C. Ticaret Bakanlığı – Resmi Hizmete Mahsustur” yazısı sosyal medyada gündem olmuştu.

Resmi araç skandalı Şevval Şahin’e pahalıya patladı! Kötü haber geldi - 1. Resim

BAKANLIK YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Gerçeğin kısa sürede ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Aracın sahibi Burak Ateş hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı ise söz konusu aracın kuruma ait olmadığını, araçtaki kartın izinsiz şekilde kullanıldığını belirterek yasal sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

Resmi araç skandalı Şevval Şahin’e pahalıya patladı! Kötü haber geldi - 2. Resim

HAYALİ SEKTEYE UĞRADI

Yaşanan gelişmeler Şevval Şahin’i doğrudan etkiledi. İlk kez iş dünyasına adım atan ve kendi giyim markasını kuran Şahin’in lansman etkinliği, olayların ardından iptal edildi.

Ajansı tarafından yapılan açıklamada, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken, yeni bir tarih paylaşılmadı. Bu işe erkek arkadaşı Burak Ateş’in desteğiyle giren Şahin’in marka sahibi olma hayali ise şimdilik askıya alınmış görünüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ergin Ataman'dan sakatlık açıklaması: Cedi Osman'ın son durumuKuşatma planı mı? İsrail’in hava savunma sistemleri Güney Kıbrıs’ın içlerine gizlice yerleştirildi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak” demişti! Sürpriz dönüş: Son haline yorum yağdı - Magazin“Doktora gitmiyorum, ölümüm duyulacak” demişti! Sürpriz dönüş: Son haline yorum yağdıMahsun Kırmızıgül’den vasiyet gibi paylaşım! “Cenazeye gelmeyin” deyip sitem etti - MagazinMahsun Kırmızıgül’den vasiyet gibi paylaşım! “Cenazeye gelmeyin” deyip sitem etti‘Gerizekalı mısın’ çıkışı tepki toplamıştı… Mustafa Sandal’dan açıklama geldi - Magazin'Gerizekalı' demişti... Mustafa Sandal özür dilediŞarkıcı Ece Seçkin ve eşini ölümle tehdit ediyordu! Serbest kalan şahıs hakkında yeni karar… - MagazinÜnlü şarkıcı ve eşine ölümle tehdit! Yeni karar çıktıShow TV’ye el konuldu, dizilerin akıbeti merak konusu oldu! Kızılcık Şerbeti, Bahar, Veliaht yayınlanacak mı? - MagazinShow TV’ye el konuldu! Dizilerin akıbeti ne olacak?Nilperi Şahinkaya’dan veda gibi paylaşım! İntihar iddiaları yayılınca erkek arkadaşı açıkladı - MagazinVeda gibi paylaşım! İntihar iddialarına açıklama...
Sonraki Haber Yükleniyor...